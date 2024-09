Johannes Brahms (1833-1897): Quartette für Chor und Klavier

Anton Bruckner (1824-1896): Mitternacht (WAB 80)

Franz Schubert (1797-1828): Ständchen (D 920)

Lieder und Liedbearbeitungen für Chor von Schubert, Cornelius, Fauré, Tschaikowsky u.a.

Johannes Petz (Tenor)

Michael Kuhn (Klavier)

Sindelfinger Kammerchor

Jan-Benjamin Homolka (Leitung)

Sehnsucht – kein anderes Thema wurde in der Romantik häufiger besungen und immer wieder neu in Töne gesetzt. Goethes titelgebendes Gedicht „Nur wer die Sehnsucht kennt“ zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm und wird in mehreren Vertonungen unterschiedlicher Komponisten erklingen. Neben den bekannten Quartetten für Chor und Klavier von Johannes Brahms (1833-1897) bringt der Sindelfinger Kammerchor zusammen mit Tenor Johannes Petz und Pianist Michael Kuhn auch selten aufgeführte Werke wie Mitternacht (WAB 80) von Anton Bruckner (1824-1896) und Ständchen (D 920) von Franz Schubert (1797-1828) zur Aufführung. Lieder für Tenor und Klavier sowie Chorbearbeitungen von Sololiedern von Prof. Denis Rouger und Jan-Benjamin Homolka runden das Programm ab und loten immer wieder die Beziehung zwischen singendem Individuum und dem Chor als Kollektiv singender Individuen aus.