OH! Opernfestspiele Heidenheim

OH! in der Pauluskirche "MUTTERLIEBE"

Chorkonzert

Donnerstag 10.7.2025 19.30 Uhr

MITTELALTERLICHE LYRIK

"Es stand die Mutter schmerzerfüllt bei dem Kreuze, tränenreich, als dort hing ihr Sohn" – kaum ein Text drückt das Leiden der Gottesmutter beim Tod ihres Sohnes so intensiv aus, wie das mittelalterliche lateinische Gedicht Stabat Mater eines unbekannten Verfassers. Kein Wunder, dass es zahlreiche Komponisten zur Vertonung inspiriert hat. So auch den böhmischen Tonsetzer Antonín Dvo?ák, dessen Version für Solisten, Chor und Sinfonieorchester 1880 in Prag uraufgeführt wurde. Geprägt war die Arbeit von der Trauer um seine drei Kinder, die innerhalb von zwei Jahren verstorben waren. Die Vertonung zählt zu den berühmtesten und mitreißendsten. Petr Fiala, der als Gründer und Leiter des Tschechischen Philharmonischen Chores Brünn bei den Opernfestspielen bestens bekannt ist, schrieb eine eigene Vertonung des Gedichts, die 2023 im mährischen Zlín zur Uraufführung kam. Solistin des Abends war die Bratschistin Kristina Fialová, die den Solopart auch in Heidenheim spielt.

NICHT WEGZUDENKEN

Der Tschechische Philharmonische Chor Brünn ist seit 2015 künstlerischer Partner der Opernfestspiele und tritt seither in den Opernproduktionen der OH! sowie häufig in Konzerten auf. In der Saison 2025 ist er in Attila zu erleben. Seit seiner Gründung 1990 durch Petr Fiala hat sich der Chor zu einem der gefragtesten Vokalensembles Europas entwickelt. Pro Jahr singt er mehr als 100 Konzerte und arbeitet mit den wichtigsten Dirigenten und Orchestern weltweit zusammen. Das Stabat Mater Fialas hat der Chor im Herbst 2023 erstmals in Deutschland – in Bamberg – aufgeführt.