OWN IT! #3

Tanzbegeisterte junge Menschen mit Migrationsgeschichte nehmen sich einen Raum, der sonst nicht zu ihrer Lebensrealität gehört. In diesem Fall: einen öffentlichen Raum in Stuttgart, der belebt wird durch Tanz und Bewegung. Dabei stellen die Teilnehmenden ihre Fragen, um zu verstehen, wo ihr Platz ist in der Gesellschaft.

Diese performative Intervention ist der Abschluss einer Trilogie mit wechselnden Teilnehmenden: In den Herbstferien haben sich Kinder zwischen 8 und 12 Jahren im Fellbacher Kulturzentrum PLEKS gefragt, was es braucht, um sich in einem Raum wohl und zugehörig zu fühlen. Und im Frühjahr haben junge Erwachsene die Tribüne im JES-Saal besetzt, um choreografisch und assoziativ ihre Geschichten zu erzählen (Choreografie Naemi Makiadi).