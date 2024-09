Old Sea Brigade (USA)

Wir wissen nie, wohin uns das Leben führt. Der Weg führt immer in unerwartete Wendungen. Sänger, Songwriter, Produzent und Multiinstrumentalist Ben Cramer, auch bekannt als Old Sea Brigade, hätte sich nie vorstellen können, dass er als Ehemann und Vater fast 5.000 Meilen von seiner Heimat Georgia entfernt in Schweden leben würde. Doch genau dort ist er jetzt!

Er erzählt die Geschichte dieser unvorhersehbaren Reise auf seiner 2024 erschienenen EP-Serie If I Only Knew (Parts 1 & 2). Eine Zeit der Veränderung prägt die sieben Tracks auf Part 1.

„Vor fünf Jahren sah mein Leben so anders aus“, bemerkt er. „Ich wusste nicht einmal, wo Göteborg auf der Karte liegt. Wenn mir jemand gesagt hätten, dass ich mit einer eigenen Familie in Schweden leben würde, hätte ich Ihnen nicht geglaubt. Der Titel ‚If I Only Knew‘ ist also passend. Diese Platte entstand, nachdem ich geheiratet hatte und Vater geworden war. Es war eine Menge zu verarbeiten. Aber es ist erstaunlich. Ich lasse immer alles erlebte, in den Songs widerspiegeln.“

„Old Sea Brigade war in so vielen meiner prägenden Jahre als Erwachsener mein kreativer Kanal“, schließt er. „Die Songs sollen dokumentieren, wie ich mich in all diesen Veränderungen und normalen Ereignissen gefühlt habe, die mich in den letzten acht Jahren begleitet haben. Ich bin unglaublich dankbar für dieses Leben. Ohne Old Sea Brigade hätte ich meine Frau nie kennengelernt. Das ist der Grund, warum ich nach Schweden gekommen bin. Das ist der Grund, warum ich Vater bin. Das ist der Grund, warum ich so viele meiner Freunde kennengelernt habe. Diese Beziehungen sind genauso wichtig wie die Musik.“

Die Musik von Old Sea Brigade ist genauso liebenswert wie Ben sein Leben liebt.