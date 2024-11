Jazzpianistin, Sängerin, Komponistin – Olivia Trummer ist all das und mehr. Die Musikerin schöpft aus einem breiten musikalischen Spektrum, keine Scheuklappen halten sie zurück. Mit Tasten und Stimme formt sie neue Brücken zwischen den Genres, ihre Kompositionen zeichnen sich durch die Unkonventionalität einer Vollblut-Jazzmusikerin und einer unglaublichen Sensibilität für Klassik und Pop aus. Mit SOLO präsentiert Trummer auch ihre Lieblingssongs von Großmeistern wie Stevie Wonder und George Gershwin; Bearbeitungen von Claude Debussy und Bach reihen sich in den bunten Strauß und ergeben gemeinsam mit virtuoser Tastenkunst und ausdrucksvollem Gesang ein poetisches Ganzes.

Olivia Trummer (Klavier, Gesang)