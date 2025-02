ON THE MOVE, MIGRATION AND CROSS-CULTURAL ENCOUNTERS

Sefi Atta-Green - Über die Wichtigkeit der Farbe Grün im Bezug auf eine amerikanische GREEN CARD.

Andrea Levy - LOOSE CHANGE - Die Geschichte konzentriert sich auf die Beziehung zweier Schwestern in der karibischen Kultur. Es wird die gesellschaftliche Ungleichheit in Großbritannien thematisiert.

Chimamanda Nigozi Adichie - THE THING AROUND YOUR NECK - Dieses Stück beschreibt die ungleiche Beziehung einer schwarzen Frau aus Nigeria mit einem wohlhabenden Erben aus Amerika.

Luis Alberto Urrea - THE SOUTHSIDE RAZZA IMAGE FEDERATION CORPS OF DISCOVERY ist die Geschichte von Shadow und Junior zweier Jungs mexikanischer Abstammung die überzeugt sind amerikanischer Staatsbürger zu sein. Shadow als Kind von seiner Eltern illegal nach Amerika geschmuggelt, wird wieder nach Mexico deportiert.

Zadie Smith - THE EMBASSY OF CAMBODIA - erzählt die Geschichte von Fatou ihr Leben als Immigrant in England und ihre verschiedenen Gefühle gegenüber The Embassy of Cambodia.

Kit De Waal - EXTERIOR PAINT - erzählt die Geschichte zwischen Lilian - weiß und Alfons - schwarz und deren Leben in Birmingham England in 1965. Alfons hat Lebensangst die Beziehung fortzusetzen wird von einem Besuch von Malcom x inspiriert Liliam zu seiner Frau zu nehmen.

Neel Mukhrkee - THE SOLDIER´S TALE- erzählt die Geschichte von Salim und seine Hoffnung auf ein Leben frei von Angst und Unterdrückung. Am Ende sieht er fast keine Unterschiede zwischen seinem Soldatenlaben in Eritrea und seinem Dasein in Italien oder England….