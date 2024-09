In der abwechslungsreichen Open Air-Führung spüren wir den Protestgeschichten der Menschen in und um Böblingen nach. Warum schließt sich gerade einer der reichsten Böblinger dem Aufstand an? Wie gelingt es ihm, ihn unbeschadet zu überstehen?

Und vor dem ehemaligen Vogtshaus erfahren wir, warum der Böblinger Vogt nach dem Aufstand einen Antrag auf Beurlaubung bei der Regierung einreichte. Bei einem Ausklang im Museum mit Kaffee besteht die Möglichkeit des gemeinsamen Austausches.