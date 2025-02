Orchestre des Champs-Élysées

Ein Konzert für den Frieden

Krönung der Kulturgeschichte, Gipfel der Gattung, Meisterwerk der Menschheit – wenn die Rede auf Beethovens Neunte kommt, kann man sich vor Superlativen kaum retten. Wo soll man auch anfangen bei dieser Sinfonie, über die alles gesagt zu sein scheint und die sich doch nicht in Worte fassen lässt? In Verbindung mit Hanns Eislers Kantate "Gegen den Krieg" entsteht hier ein bedeutendes Konzert als Zeichen für den Frieden, als Appell an die Menschlichkeit und Symbol für den internationalen Kulturdialog.