Organisation & Lying to Children

Dunkelheit, ein ​Geruch ​von ​Nebelfluid ​und ​der ​Raum ​voller ​Menschen. ​Ein ​metallischer ​Hammerschlag, ​ein ​durchdringender ​Schrei. Lichter ​durchfluten ​den ​Saal, ​auf ​der ​Bühne ​tauchen ​zwei ​junge ​Herren ​auf ​und ​der ​am ​Mikrofon ​trägt ​eine ​Krone ​aus ​Stacheldraht. ​Wofür ​hält ​er ​sich ​eigentlich? ​Der ​andere ​schlägt ​mit ​einem ​Hammer ​psychotisch ​auf ​ein ​Stück ​Eisen, ​verrückt! ​Das ​nächste ​was ​du ​spürst ​sind ​unerbittliche ​Percussion, ​eine ​Stimme, ​die ​dir ​die ​Welt ​neu ​erklärt, ​verschmolzen ​in ​einem ​tiefenlastigen ​Klanggewitter ​namens ​Organisation.

Doch ​wer ​und ​was ​ist ​dieses ​Duo ​mit ​dem ​extravagant ​polemischen ​Namen? ​Organisation ​ist ​ein ​2023 ​in ​Stuttgart ​gegründetes ​Electropunk-Projekt, ​bestehend ​aus ​Nicolas ​Rebmann ​und ​Noah ​Junker. ​Bereits ​seit ​Ende ​2023 ​veröffentlichen ​sie ​eigene ​Musik, ​ihre erste ​Debut-EP “Neue Aggression” ​erschien ​Juni ​’24. ​Der ​u.a. ​von ​DAF ​vorgelebte ​Electropunk-Sound ​trifft ​auf ​dunkle ​Melancholie, ​nuancierten ​Noise, ​und ​blasphemische ​Breaks.

Auch ​inspiriert ​von ​EBM-Legenden ​wie ​Nitzer ​Ebb ​oder ​Front ​242, ​von ​Synthpop-Größen ​wie ​Camouflage ​oder ​OMD ​und ​von ​Industrial-Pionieren ​wie ​Nine ​Inch ​Nails, ​hebt ​sich ​Organisation ​von ​der ​zeitgenössischen ​deutschen ​Szene ​ab ​und ​produziert ​schnelle, ​düstere ​Songs ​mit ​teils ​sozialkritischem, ​teils ​romantischem ​Hintergrund ​und ​einem ​vorherrschenden ​Klangbild ​purer ​Aggression.

Lying to Children vereint Singer-Songwriter-Manier und elektronische Musik. Mit ukrainischen Coming of Age-Texten untermalt von analogen Synthiebasslines bringt das Duo zwei unterschiedliche Klangwelten in Synthpop zusammen.