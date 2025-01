Orgelkonzert mit Iris Rieg

Mit Iris Rieg konnte am 1. Oktober die hauptamtliche Stelle der Kirchenmusikerin in der Kirchengemeinde neu besetzt werden. Als herausragende Organistin findet sie mit der Mühleisen-Orgel ein hervorragendes Instrument vor. Für ihr erstes Konzert in St. Johannes hat sie Werke von Bach, Boëllmann, Dupré und eigene Kompositionen ausgewählt (Details).

Lassen Sie sich dieses besondere Konzert nicht entgehen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Gebürtig aus Schwäbisch Gmünd studierte Iris Rieg Schulmusik, Kirchenmusik-A, Diplom und Konzertexamen Orgel in Stuttgart, Detmold und Paris. Zeitgleich war sie Stipendiatin des DAAD und des Sokrates-Programms am Conservatoire National de Musique et de Danse in Paris.

Zahlreiche Preise bei internationalen Orgel- und Kirchenmusikwettbewerben, Rundfunk- und CD-Aufnahmen (Orgelsolo-CDs mit Bestnoten der Kritik), ausgiebige internationale Konzerttätigkeit folgten. Viele Jahre leitete sie Orgelimprovisationskurse der Evangelischen Kirche in der Kirchenmusikalischen Fortbildungsstätte Schlüchtern, war und ist für diverse Verlage tätig und ging vielfältiger Dozententätigkeit an der Universität zu Köln und bei der Dommusik Köln nach. Auftritten bei Kirchenmusikfestivals, der Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Orchestern, Domchören und Komponisten folgten ihr gewidmete Orgelkompositionen, die sie uraufführte.

Ihr Kindermusical "Die Pferde auf dem Turme" spielte Domkapellmeister Prof. Eberhard Metternich mit Kindern der Domsingschule Köln auf CD ein. 2021 erhielt sie das Stipendium Neustart Kultur Klassik des Deutschen Musikrates. 2024 erschien ihre Misa ritmica bei Strube, 2025 veröffentlicht Bärenreiter beide Bände ihrer bilingualen Improvisationsschule Feuer und Farbe - Moderne Harmonisierung auf der Orgel. Weitere Werke erschienen bei Butz, Kistner&Siegel und Carus.

Mit der Rückkehr in ihre schwäbische Heimat und Anstellung als Kirchenmusikerin (A-Stelle) in der Kirchengemeinde St. Johannes d.T., Leonberg, schließt sich für Iris Rieg der Kreis kirchenmusikalischer Verantwortlichkeiten, mit der sie ihre hauptamtliche Karriere in Köln begann.

