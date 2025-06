Orgelmusik zur Marktzeit

Klaus Geitner wurde in München geboren. Nach Studien am Münchner Richard-Strauss-Konservatorium setzte er seine Ausbildung in Augsburg und Salzburg (Mozarteum) fort; dort in der Orgelklasse von Prof. Stefan Klinda. Ergänzende Studien führten ihn zu namhaften Organisten Koryphäen Alter Musik.

Von 1983 bis 2024 wirkte Klaus Geitner an der Himmelfahrtskirche München-Sendling. 1990 gründete er das Ensemble „Il concerto piccolo“, das sich auf die Aufführungspraxis des 17. und 18. Jahrhunderts spezialisiert hat. Er initiierte maßgeblich den Neubau der 1994 in der Himmelfahrtskirche eingeweihten Orgel aus Firma Hermann Eule und war

ab 2007 auch Dekanatskantor für München-Süd. 2009 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt, 2015 zum amtlichen Orgelsachverständigen der Ev.-Luth. Kirche in Bayern.

Fernseh- und Rundfunkgottesdienste sowie Rundfunk- und CD-Aufnahmen ergänzen seine vielseitige künstlerische Tätigkeit.