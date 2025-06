Orgelmusik zur Marktzeit

Kirchenmusikdirektor Michael Saum, Jahrgang 1962, studierte Kath. Kirchenmusik an der Kirchenmusikschule Rottenburg. Nach dem B-Examen setzte er seine Ausbildung an der Musikhochschule in München fort. Meisterkurse bei Harald Vogel und Michael Radulescu, John Laukvik und Ludger Lohmann vervollständigten seine künstlerische Entwicklung. Seit 1989 ist er Kantor am Deutschordensmünster St. Peter und Paul in Heilbronn, wo er neben den liturgischen Diensten auch oratorische Werke aufführt. Michael Saum ist außerdem bischöflicher Orgelsachverständiger der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Hauptorgel: Peter 1977 / Rensch 2005, IV Manuale, 56 Register (IV. = Seitenorgel). Seitenorgel: II Manuale, 10 Register