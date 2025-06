Orgelmusik zur Marktzeit

Helmut Hiller wurde 1962 im mittelfränkischen Burgthann geboren. Nachdem er in den 1980er Jahren Kirchenmusik bei Helmut Scheller am Konservatorium in Nürnberg studiert und die B-Prüfung abgelegt hatte, verschlug es ihn nach Augsburg. Seit 1995 ist er in der evangelischen Kirche St. Johannes im Stadtteil Augsburg-Oberhausen Kirchenmusiker. Er lebt mit seiner Familie in Augsburg-Hochzoll.

Hauptorgel: Peter 1977 / Rensch 2005, IV Manuale, 56 Register (IV. = Seitenorgel). Seitenorgel: II Manuale, 10 Register