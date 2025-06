Orgelmusik zur Marktzeit

Michaela Kögel studierte evangelische Kirchenmusik und Instrumental- und Gesangspädagogik mit Hauptfach Gesang in Heidelberg und Wiesbaden. Den Künstlerischen Aufbaustudiengang Gesang schloss sie zum Sommersemester 2022 an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg erfolgreich ab. Seit November 2022 ist Michaela Kögel Dekanatskantorin in Forchheim. Engagements als Solistin und Ensemblesängerin in verschiedenen Formationen führten sie quer durch Deutschland. 2023 gründete sie mit Leonie Hübner (Mezzosopran) und Till Otto (Klavier, Orgel) das Trio Cantastico.

Thomas Werner gewann mehrere Preise im Wettbewerb "Jugend musiziert" Nach dem Abitur studierte er zunächst Anglistik und Theaterwissenschaften, bevor er schließlich eine Ausbildung zum Klavierbauer bei Feurich begann und 2005 mit Auszeichnung abschloss. Er ist in der Region Gunzenhausen als Klavierbauer, Pianist und Organist tätig.

Hauptorgel: Peter 1977 / Rensch 2005, IV Manuale, 56 Register (IV. = Seitenorgel). Seitenorgel: II Manuale, 10 Register