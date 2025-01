Palais après X Attico

Endlich wird am Charlottenplatz wieder zu elektronischem Sound gefeiert! Bei der Winterausgabe von Palais après tanzen wir nicht am, sondern im Palais, also holt den leichten Tanzschuh aus dem Schrank und legt die Pufferjacke zur Seite! Zur Feier dieses fröhlichen Anlasses haben wir unsere Freunde von „Attico“ ins Boot geholt und dürfen gemeinsam mit euch die extra neu-konzipierte Bühne des „Sound of Stuttgart“ Festivals eröffnen! Wie gewohnt, ist der Eintritt kostenlos, deswegen raten wir mehr oder weniger unverbindlich zu frühem Erscheinen.

