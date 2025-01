Seine Musik lädt zum Träumen und Tanzen ein. Smoothe Synthesizer, verspielte Bässe und treibende Drums begleiten pointierte und zugleich poetische Texte in denen PaulWetz seine Gefühle und erlebten Momente beschreibt. Dabei ist es ihm ein Leichtes, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen und ungeschönt direkt aus dem Herzen an seine Fans zu kommunizieren. PaulWetz gehört ohne Zweifel zu den spannendsten deutschsprachigen Acts. Wie kein Zweiter verbindet er seine Singer-Songwriter-Skills mit elektronischen Einflüssen zu einem melodischen Vibe. Anfangs produzierte das Multitalent seine Beats von der Pike auf selbst, provisorisch mit GarageBand auf dem runtergerockten Mac. Aus kurzen Snippets wurden ganze Songs, die nun ihren Weg vom Studio direkt in die gefüllten Clubs der ganzen Republik finden. „Ich liebe Live-Musik und hab‘ darüber einen Song geschrieben“, sagt PaulWetz über seinen neuen Track „Ode an den Bass“. Und die feiert er an jedem erdenklichem Ort. Denn kaum ist er von seiner letzten ausverkauften Tour zurück, kündigt PaulWetz schon die nächste Tour für Anfang 2025 an. Wer es also bis jetzt noch nicht geschafft hat, den Überflieger zu erwischen, hat zum Glück ganz bald wieder die Chance!