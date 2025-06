PERFORMANCE ZUR FESTIVAL-ERÖFFNUNG

Rossini flambé: Opera bucca in cucina - eine komische Küchenoper

Turbulent geht es in der „Commedia dell’Arte“ seit jeher zu, hier mit einem angeblich aufgefundenen Libretto Gioacchino Rossinis, in dem der berühmte Komponist seine Lieblingsthemen vertont: La cucina, die mediterrane Küche, und – natürlich – Amore, die Liebe! Eine Hymne auf italienische Lebensart, aufbrausend, kulinarisch überbordend und voller Sehnsucht nach einem friedlichen Finale am gedeckten Tisch!