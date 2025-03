Peter Heppner + Band

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus...

So auch das Erscheinen des neuen Albums des zweifachen Echo-Gewinners PETER HEPPNER... doch diesmal gewährt uns der Ausnahmekünstler einen „Blick über die Schulter“ bei seiner Arbeit. Zum ersten Mal überhaupt präsentiert die Musiklegende große Teile seines neuen Werkes zuerst live, auf einer Tour mit seiner langjährigen Band und in voller Konzertlänge! Nach erfolgreichen Akustik Touren und zahllosen tanzZwang-Events im ganzen Land ist dies nun endlich wieder die Chance den Vollblutmusiker und seine Band bei dem zu erleben was sie am liebsten tun... Gute Konzerte spielen! Neben vielen seiner vergangenen Erfolgsstücke und Kollaborationen als Solo-Artist, mit Wolfsheim, Schiller oder Witt, um nur einige zu nenen, zeigt uns der Künstler jetzt auch erstmals eine Auswahl an Songs aus dem neuen Tonträger der nächstes Jahr erscheinen soll.