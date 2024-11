2023 jährte sich zum 40. Mal die Veröffentlichung ihres größten Erfolgs "The Mating Sounds of South American Frogs". Mit diesem Album starteten Peter and the Test Tube Babies ihren globalen Erfolg, und waren mit verantwortlich für den Soundtrack der Jugend unzähliger Punks.Bei keiner Party, keinem Dosenbier, keinem Ausflug fehlten die Songs von "South American Frogs".

Nach 2023 sollte Schluss sein mit der alljährlichen Weihnachtstour im deutschen Dezember, der Tradition, welcher Peter and the Test Tube Babies seit über drei Jahrzehnten folgten. Der Zahn der Zeit hatte an der Band genagt, und man wollte sich lediglich auf einzelne Shows & Festivals beschränken, aber keine zusammenhängende Tournee mehr bestreiten. Und jetzt doch: Das größte Punk-Rock-Comeback aller Zeiten wird verkündet.

Aber warum – woher der Sinneswandel? Unzählige Fans haben Peter und seinen Retorten Babies den Marsch geblasen. Der Tenor: „Das könnt Ihr uns nicht antun“! Zitat eines Fans: „Erst wenn Peter im Dezember gespielt hat, ist das Konzert-Jahr beendet, und das Christkind darf kommen. Vorher nicht. Punkt! Basta!! Aus!!!“

Seiner Verantwortung bewusst hat sich Peter nochmal dazu bereit erklärt den Dezember auf den Bühnen der besten Deutschen Clubs zu verbringen, um sich nicht den Zorn des Universums zuzuziehen. Die Intensität von echtem Punk-Rock ohne Schnickschnack und Allüren, wissen ihre Fans zu schätzen, auch deshalb wird Peter and The Test Tube Babies seit Jahrzehnten die Treue gehalten. Ein Versprechen für ein kultiges Klassentreffen, das auch nach 46 Jahren immer noch für Aufregung und Spektakel sorgt. Der Soundtrack einer ganzen Jugendbewegung. Hoffentlich nicht zum letzten Mal ...