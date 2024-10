Erinnerung an eine vom Krieg geraubte Kindheit im Paradies.

Sie klauen Mangos im Nachbargarten und springen nackt vom 10-Meter-Turm. Sie grübeln über den Namen ihrer Gang, aber nicht über Politik. Und weil sie französische Pässe besitzen, bekommen sie kaum mit, dass längst ein Riss durch das Land geht.

In „Petit Pays – Kleines Land“ wird eine paradiesische Kindheit nach und nach vom Bürgerkrieg der 1990er Jahre in Burundi aufgefressen. In der Bühnenadaption des Roman-Debuts des in Frankreich lebenden Rappers Gaël Faye wird das ewige und trügerische Ziel seiner Träume lebendig: Die Heimat Burundi.

Mit Houédo Dieu-Donné Parfait Dossa, Julianna Herzberg und Theresa Kempf

Regie & Dramaturgie: Robert Atzlinger und Boglárka Pap

Bühnenadaption und Produktion: Theater La Lune Stuttgart