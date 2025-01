Petra Neisse – Freiraum für die Seele schaffen – Vom Loslassen und Aufräumen

Loslassen von Altem und eine Neuorientierung im Leben werden möglich, wenn sich das in uns lösen kann, was den Kontakt zu uns selbst, dem Anderen und dem Leben verhindert. Ist diese tiefe Berührung nicht möglich, suchen wir den Halt und die Verbindung in den äußeren Dingen und oftmals verlieren wir uns dort. Das führt zu einer Verwirrung und Chaotisierung der eigenen inneren Mitte, die sich u.a. zeigt durch das Sammeln und Anhäufen, durch das Zuviel oder Zuwenig. Der Schwerpunkt in diesem Seminar ist auf die inneren Prozesse gerichtet, die eine Lösung in der Tiefe ermöglichen können, damit das Loslassen im Außen geschehen kann.

Hilfreiche Tipps für das Aufräumen im Außen werden natürlich auch gegeben.

Freitag, 21. Februar, 19.30–21.30 Uhr

Samstag, 22. Februar, 10–18 Uhr

Sonntag, 23. Februar, 10–16.30 Uhr

Anmeldung bis 14.02.