Ihre Songs zu den Serien von Detective Conan, One Piece, DragonballZ, Pokémon, Digimon, Monster Rancher, Ranma 1⁄2, YuGiOh! oder Winx Club haben eine ganze Generation emotional begleitet und geprägt. Dieser Abend ist Nostalgie pur für alle Anime Fans!

Songs wie "Heller als Licht" (Winx Club), "Mit aller Kraft" (Detective Conan), "Du bist mein Digimon", "Neuer Morgen" (Digimon), "Du wirst niemals untergehen", "Karte des Herzens", "Über’s Meer" (One Piece), "Auf dünnem Eis" (DragonballZ), "Wenn der Regen kommt" (Yu-Gi-Oh!), "Dunkelheit", "Sag mir wer Du bist" (Monster Rancher), "Genau wie Du", "Mit der Sonne" (Ranma 1⁄2) oder "Pokémon Dance Mix" (Pokémon) lassen die Herzen der Anime Fans höher schlagen.

Die Message der Texte von Andy Knote und seinem Anime Allstars Team ist heute so aktuell wie nie: Wir halten zusammen! Mit Freundschaft und Mut überstehen wir alle Ängste und Gefahren! Zum ersten Mal singt Petra Scheeser ihre Anime Hits nun live in einem Konzert mit Band. Ihre tatkräftigen Mitstreiter sind selbst keine Unbekannten in der deutschen Szene. Oliver Hahn (Keys), Andy Lind (Drums), Joschi Joachimsthaler (Git), Jakob Winterstein (Bass) Special Guest: Julia Scheeser (Voc)

Freut Euch auf das Event des Jahres für alle Anime Fans. Tanzen und Mitsingen garantiert!