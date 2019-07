Informationen der Ludwigsburger Arbeitsagentur zu Voraussetzungen und Chancen

„Altenpfleger“, „Gesundheits- und Krankenpfleger“ und „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“ – diese drei Ausbildungsberufe haben ab dem Jahr 2020 ausgedient: Sie gehen künftig in einem neuen, universellen Pflegeberuf mit der Bezeichnung „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“ auf. Was ändert sich? Welche neuen Chancen eröffnen sich? Darüber informiert Andreas Boecker vom Beratungsteam Pflegeausbildung am Dienstag, 16. Juli 2019 von 9:00 – 11:00 Uhr in der Agentur für Arbeit Ludwigsburg.

Andreas Boecker zeigt Möglichkeiten des Berufseinstieges auf und welche Chancen die Ausbildung und die Arbeit in der Pflege bieten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Veranstaltungsdaten

Dienstag, 16.Juli 2019, 9:00 - 11:00 Uhr

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

1. OG, Raum 119 (gegenüber Berufsinformationszentrum BiZ)