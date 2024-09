Photovoltaik: vom Balkonkraftwerk bis zur Einspeiseanlage bzw. großen Dachanlage

Wollen Sie Ihre Stromrechnung senken und gleichzeitig etwas für den Umweltschutz unternehmen? Die Bürger-Solar-Beratung (BSB) der Renninger Agenda zeigt in dem Vortrag, wie Sie es angehen können. Die aktuellen gesetzlichen Vorgaben, elektrischen Grundlagen und Möglichkeiten einer PV-Anlage werden hier erläutert. Danach werden Sie in der Lage sein, einem Solarteur Ihre richtigen Fragen zu stellen oder eine Balkonanlage in Betrieb zu nehmen. Wenn Sie unabhängige Anregungen benötigen, Tipps oder einfach Fragen zur Photovoltaik haben, dann ist dieser Vortag genau das Richtige für Sie. Die BSB Renningen der Renninger Agenda hat bereits über 50 unabhängige Beratungen mit durchweg positivem Feedback durchgeführt.

Bitte mitbringen: Smartphone/ iPhone. In Kooperation mit der Renninger Agenda - AK Bürger-Solar-Beratung.