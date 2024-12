Pianistenfestival Böblingen 2025 - Evgeny Konnov

- Mit Schwerpunkt auf legendären Großen Zyklen -

Programm

Franz Liszt: 12 Études d'éxecution transcendante S. 139

Evgeny Konnov wurde 1992 in Chirchig (Usbekistan) geboren.

Er ist Preisträger des 60. Kunstförderpreises Augsburg und war der Artist in Residence für die Spielzeit 2020/2021 im Staatstheater Augsburg.

Evgeny Konnov, gewann als Student der Klavierklasse von Evgenia Rubinova den ersten Preis im internationalen Pianistenwettbewerb Maria Canals in Barcelona.

Sein Studium schloss er kürzlich bei Jan Jiracek von Arnim in Wien ab.

Sein Debütalbum erschien 2022 bei Naxos mit Klaviersonaten des katalanischen Komponisten Antonio Soler und wurde von der internationalen Presse hoch gelobt.

Evgeny Konnov ist längst zu Hause in den großen internationalen Konzertsälen wie Konzerthaus und Musikverein in Wien, Nationales Musikauditorium in Madrid, Auditorio de Tenerife, Palau de la Música Catalana in Barcelona, Gasteig in München, Salle Cortot in Paris, Große Halle des Moskauer Konservatoriums, Flagey in Brüssel, Act City in Hamamatsu, Casa de Musica in Porto und arbeitete als Solist bereits mit renommierten Orchestern zusammen.