Pianistenfestival Böblingen 2025 - Kyumin Park (Violine) und Jong Hai Park (Klavier)

- Mit Schwerpunkt auf legendären Großen Zyklen -

Programm

Robert Schumann: Kinderszenen, Symphonische Etüden

Antonin Dvořák: Romantische Stücke

Richard Strauß: Sonate für Violine und Klavier

Der Pianist Jong-Hai Park ist heute einer der gefragtesten Musiker der koreanischen Klassik Musikszene und wird für seine verführerische Inspiration und fesselnde Präsenz gelobt.

Jong-Hai begann seine Musikausbildung im Alter von sechs Jahren und debütierte mit neun Jahren.

Er hat ihren Abschluss an der Korean National University of Arts gemacht und studiert derzeit bei Arie Vardi an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, Deutschland.

Er ist Preisträger von prestigeträchtige Wettbewerbe, darunter Hongkong, Dublin, Königin Elisabeth, Concours Geza Anda.

Kyumin Park erhielt seinen Bachelor- und Master-Abschluss in Musik am New England Conservatory unter der Leitung von Donald Weilerstein.

Er wurde zu vielen Festivals weltweit eingeladen, darunter Kronberg Academy Masterclasses, Ravinia Festival, Holland Music Festival und Kneisel Hall.

Er trat mit weltbekannten Orchestern auf, darunter dem Cleveland Orchestra, der Hamburger Camerata, dem Stuttgarter Kammerorchester, dem Shenzhen Symphony Orchestra und dem Korean Symphony Orchestra, und gab ein Debütkonzert im Konzerthaus Berlin.

Kyumin studiert derzeit an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin bei Antje Weithaas.

Er spielt auf einer Dominicus Montagnana von 1740, die ihm großzügigerweise von der Kumho Asiana Cultural Foundation zur Verfügung gestellt wurde