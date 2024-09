Nachdem die irische Rockband Picture This mit der Single "Get On My Love" ihren Status als Hit-Songwriter ausbaute und mit dem introspektiven "Song To Myself" nachlegte, erscheint im Herbst das mit Spannung erwartete vierte Studioalbum mit dem Titel "Parked Car Conversations".

Die Platte umfasst 15 Songs, die die Band in den letzten drei Jahren geschrieben hat. Viele davon beleuchten eine emotionale Tiefe, die auf den Vorgängeralben unentdeckt blieb und zeigen die Band und vor allem ihren Texter und Sänger Ryan Hennessy von ihrer sympathischsten und verletzlichsten Seite. Die Tracks sind ein umfassender Rückblick auf die persönlichen Hürden des Sängers, die damals unüberwindbar schienen, und vermitteln durch das Songwriting eine unvergleichliche Empathie, die den Hörer sofort mitfühlen lässt. Von der Kraft, solche Situationen zu überwinden und der charakterlichen Entwicklung, die daraus resultiert, singt die vierköpfige Band auf dem im Herbst erscheinenden Album. Dabei lebt der Sound von dem für die Band charakteristischen Pop-Rock, der immer wieder Anklänge an Indie- und Folk-Pop wie den Fan-Favoriten "Call It Love" aufweist. Eingängige Gitarrenharmonien verbinden sich mit melodischen Hooks und hymnischen Refrains, die von Ryan Hennessys Stimme hervorragend veredelt werden.

Parallel zum Album erscheint auch ein Buch, in dem die Leser*innen Einblicke in die Studioaufnahmen und Videodrehs erhält. Es entsteht ein komplettes Bild der Iren, das Hardcore-Fans und Newcomer gleichermaßen noch tiefer mit der Kunst verbindet. Die Band bietet hier einen ebenso intimen wie einzigartigen Einblick in ihr tägliches Leben, vom ersten kleinen Gig bis hin zur größten Headline-Show beim Electric Picnic 2022, Irlands größtem Musikevent, bei dem über 70.000 Fans den triumphalen Auftritt von Picture This miterlebten. Denn vergessen wir nicht: Picture This ist vor allem für ihre elektrisierenden Live-Shows bekannt ist. Das wollen sie auf ihrer Tour im Oktober auch bei uns wieder unter Beweis stellen.