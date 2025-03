Pink Turns Blue

Deutschland Tour mit neuem Album ab April 2025

Nach ihrem weltweiten Erfolg mit ihrem Album ‘Tainted‘ sowie ihren oft ausverkauften Club-Konzerten in Amerika und Europa gibt es am 28. Februar 2025 das nächste Studio-Album der Post-Punk Legenden aus Berlin mit anschließender Club Tour durch Deutschland im April.

Das neue Album und die Tour tragen den Titel „BLACK SWAN“, der Begriff für ein unerwartetes Ereignis, welches im Nachhinein so begründet wird, als wenn man sich darauf hätte vorbereiten können.

Mit ihrem letzten Album und dazugehöriger Tour haben Mic Jogwer (Gesang, Gitarre), Luca Sammuri (Bass) und Paul Richter (Drums) so ziemlich alles abgeräumt, was man sich als Band so wünschen kann. Album des Jahres bei Byte FM, Best of 2021 bei Post Punk Com, Singles auf Platz 1 der Deutschen Alternative Charts sowie der Indie Disko Top 40, hervorragende Kritiken in der weltweiten Musikpresse und sehr gut besuchte, wenn nicht gar ausverkaufte Club-Konzerte von Los Angeles bis Jerewan, vor allem natürlich in Deutschland.

Bis Februar wird es einige Single-Vorabveröffentlichungen geben, am 28. Februar dann das Album als Vinyl, CD und Download/Streaming und schließlich im April/Mai die Deutschland-Tour bevor es wieder um die Welt geht.