Plan B - Eine Schatten-Trash-Horror-Story

Eine gigantische Bedrohung versetzt eine Stadt in Angst und Schrecken. In einem Laboratorium werkelt ein zwielichtiger Wissenschaftler. Farben, Schatten, Nebel und unheimliche Geräusche begleiten sein Tüfteln. Was geht hier vor sich? Ist die Rettung nahe oder sind wir alle verdammt?

»Plan B« macht Spaß: Inspiriert von Monster-Trash-Filmen der 50er, 60er Jahre führt es sein Publikum an die kitzlige Schwelle zwischen köstlicher Unterhaltung und den Ausläufern der eigenen Vorstellungkraft. Mit wenigen Mitteln, selbst aufgenommenen Sounds und zweckentfremdeten Alltagsgegenständen amüsiert sich »Plan B« über die Multimilliarden-Dollar-Special-Effect-Industrie. Kann man selbst besser machen: Mit Fantasie, Frechheit und jeder Menge Spiellust. Ein tolles Stück über das, was Theater ausmacht.