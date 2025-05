Die beliebte und weltweit bekannte Playa de Gamundia öffnet ihre Pforten. Der Sparkassen Footvolley Cup vom 27. - 29. Juni ist in diesem Jahr wieder das am höchsten dotierte Turnier des europäischen Footvolley Verbandes, der European Footvolley League (EFVL). Damit ist es das wichtigste Turnier außerhalb der Europameisterschaft, welches in diesem Jahr Ende August in Bastia (Korsika) stattfinden wird. Ich bin unglaublich stolz und freue mich unsere Wirtschaftsregion rund um Schwäbisch Gmünd sowie unsere Partner und Sponsoren durch diesen großartigen Sport international so transportieren zu können“, freut sich Organisator Sascha Kühne. Die Reichweite eines der bekanntesten Footvolley Turniere der Welt geht mittlerweile in die Millionen. Am diesjährigen Major-Turnier nehmen die 16 besten Teams Europas teil. Die beiden europäischen Top-Nationen des Vorjahrs-Rankings dürfen je 2 Teams entsenden. Das Teilnehmerfeld wird aufgrund der Ausrichter-Wildcard durch ein drittes Deutsches Team vervollständigt. Zeitgleich wird es auch wieder ein separates Frauenturnier mit dem TOP 8 Teams aus Europa geben.