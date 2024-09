Populismus - Eine Bedrohung der Demokratie?

mit Ralf Engel, Chefredakteur der Zeitschrift „Deutschland & Europa“ der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Der Vortrag von Ralf Engel beschäftigt sich mit der aktuellen Krise der Demokratie, insbesondere in Deutschland. Ein wesentlicher Teil der Analyse ist den Ursachen des Populismus gewidmet, wobei sowohl kulturelle als auch ökonomische Ursachen für den Aufstieg des autoritären Populismus identifiziert werden. Diese Ursachen haben nach Ansicht Engels eine gemeinsame Wurzel in der neoliberalen Wende der 1970er Jahre, die in der Diskussion um das Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremer Strömungen oft vernachlässigt wird. Aus dieser Analyse werden konkrete Lösungsansätze abgeleitet, wobei sozioökonomische Maßnahmen im Mittelpunkt stehen. Dabei wird betont, dass Populisten häufig versuchen, sozioökonomische Probleme durch die Fokussierung auf kulturelle Themen zu verschleiern und damit der politischen Dimension zu entziehen.