Pornofilmy sind vor allem Aufrichtigkeit und Mut, sie sind akut sozialpolitische Texte, sie sind echter Punkrock - so wie es sein sollte. Nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, weigerte sich die russische Band Pornofilmy, in ihrem Heimatland aufzutreten. Aber jetzt hat sie die Chance, ausländische Veranstaltungsorte und Clubs zu erkunden und ihr Publikum zu erweitern. Wenn Sie aggressiven Rock auf Russisch mögen und in Europa sind, nutzen Sie die Chance, ein Ticket für das Pornofilmy-Konzert in Deutschland zu kaufen. Besuchen Sie diesen Auftritt und holen Sie sich eine ordentliche Ladung Drive, die nur guter Gitarrenpunk geben kann. Es wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Besetzung der Band auf der Bühne stehen wird: Gesang - Vladimir Kotlyarov. Gitarre - Igor Rybin und Alexander Rusakov. Bassgitarre - Alexander Agafonov. Schlagzeug - Kirill Muravyev. Der Stil der Band ist harter Punkrock. Scharfe, politisierte Texte von Wladimir Kotljarow werden mit dem Sound der Gitarren kombiniert. Von vielen Punkbands heben sich die Jungs durch ihren gesunden Lebensstil ab, der im besonderen Widerspruch zu ihrer musikalischen Aggressivität steht. Keiner der Jungs trinkt, raucht oder nimmt Drogen, und alle sind Vegetarier. Auf diese Weise ähneln sie den Bands, die in den 1980er Jahren im Westen Hardcore (eine Mischung aus Rap und Metal) spielten. Interessante Fakten Die Gruppe "Pornofilmy", deren Konzerte in Deutschland geplant sind, zeichnet sich durch Energie, musikalisches Durchsetzungsvermögen sowie eine klare politische Ausrichtung in den Texten aus. Vladimir Kotlyarov ist der ständige Leiter der Gruppe. Der Musiker wurde in der Stadt Dubna geboren, wo sich auch sein Team zusammenfand - das war 2008. In der klassischen Zusammensetzung von "Pornofilmy" spielten Bassist und Backgroundsänger Dmitry Kuznetsov und Schlagzeuger Alexei Nilov. Ersterer verließ das Team im Jahr 2016, letzterer im Jahr 2013. Es gibt eine ganze Geschichte, die mit dem Namen der Band verbunden ist. Vladimir Kotlyarov ging die Suche danach einerseits als Punk an, der versuchte, etwas Provokantes zu finden, und andererseits verhielt er sich als Teamleiter, der erkannte, dass etwas Eingängiges und Einprägsames gebraucht wurde. Die Erleuchtung kam, als der junge Dichter in den Nachrichten von der Liquidation eines anderen Studios für pornografische Filme hörte. Das Problem war gelöst. Doch der Name des Kollektivs spielte ihm irgendwie einen grausamen Streich. Denn die Absage von Konzerten in Russland durch die Behörden wegen "Pornofilmen" ist ein häufiges Phänomen. Aber einmal in Ulan-Ude war der Grund dafür nicht die Position der Musiker, sondern der Name, in dem wackere Bürger die Propaganda der Pornographie sahen. Eine solche Neugierde auf den Auftritt der Band "Pornofilmy" in Deutschland ist aber nicht zu erwarten. Die Konzerte werden stattfinden, die Hauptsache ist, dass man rechtzeitig Karten kauft. Pornofilmy sind harter und kompromissloser Punkrock. Bereits im Mai in Deutschland!