Postcards (LBN)

Eine Postkarte aus Beirut ist selten, denn die Stadt ist heute eher als Krisenherd bekannt als Touristenziel. Doch das libanesische Trio Postcards nutzt seine Erfahrungen, um auf ihrem neuen Album Ripe (28.03.2025) ihre Wut in etwas Transzendentales zu verwandeln. Das Album ist ein Ausbruch und eine natürliche Weiterentwicklung – rauer und dunkler, aber mit der gleichen Entschlossenheit.

Mit ihrem Debüt „I’ll be here in the Morning“ (2018) und „The Good Soldier“ (2020) lieferten die Postcards bereits perfekten Dream-Pop ab. Auf „After the Fire, Before the End“ (2021) verarbeiteten sie die Krisen im Libanon. Ihr Sound, der an US-College-Bands erinnert, verbindet melodischen Feinklang mit Gitarren und einem einzigartigen Gesang von Julia Sabra, der Sehnsucht und Verlorenheit ausdrückt. Ihre Musik – eine Mischung aus Shoegazer, Dream-Pop und Indie – zählt zu den besten des Genres.