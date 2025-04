Preisverleihung Schubart-Literaturpreis 2025

Die Stadt Aalen verleiht seit 1956 in zweijährigen Turnus den Schubart-Literaturpreis. Er ist der zweitälteste Kulturpreis in Baden-Württemberg. Im Gedenken an den großen Sohn der Stadt Aalen werden Autorinnen und Autoren ausgezeichnet, deren literarische Leistung im Geiste des freiheitlichen und aufklärerischen Denkens von Christian Friedrich Daniel Schubart steht.

Christoph Peters erhält in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Schubart-Literaturpreis für seinen Roman „Innerstädtischer Tod“.

Nicht weniger als den Roman zur Stunde hat der Schriftsteller Christoph Peters geschrieben: „Innerstädtischer Tod“ ist der dritte Teil einer Trilogie, die unserer Gegenwart in all ihrer Widersprüchlichkeit einen literarischen Spiegel vorhält.

Der von der Kreissparkasse Ostalb gestiftete Schubart-Förderpreis von 7.500 Euro geht an Grit Krüger für ihren Roman „Tunnel“.

Grit Krögers Romandebüt „Tunnel“ ist eine Prekariatsgeschichte, die alle damit verknüpften Erwartungshaltungen auf so eigenwillige wie fantastische Weise unterläuft, beziehungsweise untertunnelt.