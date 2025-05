Press Club

Mit fünf Tourneen durch Großbritannien und Europa sowie einer Australien Tournee, die sie in allen Bundesstaaten und Territorien des Landes gezeigt hat, hat sich die geballte Gig-Fitness dieser Punkband aus Naarm und Melbourne deutlich im Studio bemerkbar gemacht. Press Clubs neuestes Album „To All The Ones That I Love“ ist zweifellos ihr bisher bestes Album. Mit einer im Vergleich zu ihren vorherigen Veröffentlichungen verbesserten Produktion ist Press Clubs viertes Album vielfältig und weiterentwickelt und umfasst eine abwechslungsreiche Klanglandschaft. „To All The Ones That I Love“ ist dynamisch und kraftvoll und besticht durch einen massiven, strukturierten Sound. Themen wie Selbstreflexion, Wachstum, Veränderung und die Nutzung der Kraft der Selbsterkenntnis ziehen sich wie ein roter Faden durch das Album.