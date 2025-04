Prezident & Drunkn Masters

Als Corona das Livegeschäft lahmlegte und Geldnöte und unverhoffte Freizeit die Releasewut deutscher Rapper noch steigerte, tat Prezident wie so oft genau das Gegenteil aller anderen und machte sich erst einmal rar. Drei Jahre ohne Veröffentlichung hat er durchgehalten, aber das reicht dann auch mal wieder: Ab Ende 2024 sind einige Projekte in der Pipeline und als erstes davon erscheint Rabatz in Kollaboration mit seinen beiden Live-DJs KB und Jefkoe, die das Ding komplett produziert und mit Cuts versehen haben. 35 Minuten schnörkelloser Post-Boom Bap-Sound, Turntableaction und inhaltlich die preziübliche Mischung aus Shittalk, Storytelling und Introspektion – schreit doch nach einer kleinen Tour mit neuem Material, alten Gassenhauern und Stippvisisiten von Homies. Dauergast: Le Mietz als Back-Up und Support.