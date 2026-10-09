Probeneinblick für Pädagog*innen: alles überall gleichzeitig

JES Junges Ensemble Stuttgart Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart

Wie lernen wir, uns eine Zukunft vorzustellen? Jeden Tag begegnen wir unzähligen Menschen. Wir laufen an ihnen vorbei, sitzen mit ihnen in der U-Bahn, warten mit ihnen an der Ampel, teilen für einen Moment den selben Raum. Unzählige Leben, die nebeneinander, durcheinander und miteinander stattfinden. Manche Begegnungen bleiben flüchtig, andere setzen etwas in Bewegung: ein Blick, ein Satz, eine Geste, und plötzlich öffnet sich ein Gedanke, der vorher nicht da war.

Für diese Tanztheaterproduktion erforschen die JES-Schauspieler*innen gemeinsam mit einem Ensemble aus jungen Menschen, welches Potenzial in der Vielfalt gleichzeitiger Lebensrealitäten liegt. Jede Begegnung kann dabei eine Einladung sein, die eigene Perspektive zu erweitern: eine Spur davon, dass das Leben immer auch anders denkbar wäre, und ein Hinweis darauf, was noch kommen könnte. Was, wenn das Beste noch vor uns liegt?

Info

JES Ensemble Stuttgart
JES Junges Ensemble Stuttgart Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart
Theater & Bühne

Tags