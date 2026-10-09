Probeneinblick für Pädagog*innen: alles überall gleichzeitig

Wie lernen wir, uns eine Zukunft vorzustellen? Jeden Tag begegnen wir unzähligen Menschen. Wir laufen an ihnen vorbei, sitzen mit ihnen in der U-Bahn, warten mit ihnen an der Ampel, teilen für einen Moment den selben Raum. Unzählige Leben, die nebeneinander, durcheinander und miteinander stattfinden. Manche Begegnungen bleiben flüchtig, andere setzen etwas in Bewegung: ein Blick, ein Satz, eine Geste, und plötzlich öffnet sich ein Gedanke, der vorher nicht da war.

Für diese Tanztheaterproduktion erforschen die JES-Schauspieler*innen gemeinsam mit einem Ensemble aus jungen Menschen, welches Potenzial in der Vielfalt gleichzeitiger Lebensrealitäten liegt. Jede Begegnung kann dabei eine Einladung sein, die eigene Perspektive zu erweitern: eine Spur davon, dass das Leben immer auch anders denkbar wäre, und ein Hinweis darauf, was noch kommen könnte. Was, wenn das Beste noch vor uns liegt?