Die Kraft der Kammermusik

Voller Bewunderung schauen wir auf die vergangenen Jahre zurück, in denen die aus sicherer Entfernung so bescheiden anmutende Kammermusik uns immer näher rückte. Und plötzlich erkennen wir die wahren Dimensionen in der „kleinen“ Form, die ungeheure Sprengkraft, die hier auf engstem Raum kondensiert und unter Hochspannung gehalten wird. Großen Anteil an dieser Entwicklung hat das französische Quatuor Ébène, welches die emotionalen und intellektuellen Gewalten jederzeit meisterlich im Griff hat – um sie dann perfekt dosiert auf das Publikum loszulassen.