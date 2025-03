Was macht das Quatuor Modigliani eigentlich so besonders? Alles: wirklich alles, was dieses Quartett spielt, wird zu etwas Besonderem! „Das Gebet des Torero“ wird zum lebendigen Stimmungsbild in der Arena, Ravels unverständlicherweise einziges Streichquartett zeigt sich als der geniale Wurf des jungen Franzosen – und im Razumovsky-Quartett bauen die vier großartigen Musiker Beethovens Gedanken-Galaxie in Musik nach. Hier hört man Unerhörtes!