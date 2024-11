The Queens of Soul widmet sich ganz der weiblichen Seite der Soulmusik und bringt das tiefe Gefühl, die anrührende Eleganz und die herausragenden Songs einzigartiger Soul-Diven auf die Bühne.

Allen voran steht dabei natürlich die unbestrittene „Queen of Soul“, Aretha Franklin, die mit Songs wie „I Never Loved A Man (The Way I Love You)“, „Think“ oder „A Natural Woman“ bekannt wurde. Zur Ikone der schwarzen Musik wurde sie jedoch Ende der 1960er Jahre, als ihr Song „Respect“ bei Atlantic Records veröffentlicht und zu einer der Hymnen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung wurde.

Aber nicht nur Aretha Franklin hat als Frau die Soul-Musik verändert. Auch eine der erfolgreichsten „Girlbands“ aller Zeiten, The Supremes, schrieb mit Songs wie „Baby Love“, „You Can´t Hurry Love“ oder „Stop! In The Name Of Love“ Musikgeschichte. Den Durchbruch schaffte das Trio im Juni 1964 mit dem Song „Where Did Our Love Go“, mit dem sie erstmals Platz eins der US-Charts eroberten. In den folgenden Jahren folgten zahlreiche weitere Nummer-Eins-Hits, Fernsehauftritte und Tourneen rund um die Welt – damit war eine weitere Legende der Soulmusik geboren.

Unvergessen sind Namen wie Etta James, Tina Turner, Gladys Knight, Martha Reeves, Mary Wells, Diana Ross, Whitney Houston bis hin zur viel zu jung verstorbenen Amy Winehouse oder aber auch Adele.

Sie alle schrieben mit ihren Hits Musikgeschichte und veränderten die Soulmusik auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Diesen weiblichen Soullegenden setzt die Show The Queens of Soul ein Denkmal. Sechs großartige Sängerinnen bringen Souljuwelen von den 60er Jahren bis heute auf die Bühne. Unterstützt werden die weiblichen Lead-Vocals von einer hochkarätigen Band, die der Show ihren unverwechselbaren und authentischen Sound verleihen.

Come and join the female side of soul music with hits like

… Respect, Think

… Tell Mama, At Last

… Nutbush City Limits, River Deep Mountain High

… Midnight Train To Georgia, I Heard It Through The Grapevine

… Dancing In The Streets

… Stop! In The Name Of Love, Baby Love

… Bad Girls, Hot Stuff

… I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know

… I’m Coming Out