RSxT feat. Webster

RSxT – das Roman Schuler extended Trio überschreitet Grenzen - grooviger Piano-Trio-Jazz, der von Hip-Hop-Beats angetrieben wird und von leichten elektronischen Klängen umgeben ist. Das gefällt jedem. Ob Jazzfan oder Jazz-fremd. Ob junge/r oder jung-gebliebene/r Konzertbesucher/in. Mit RSxT lässt es sich entspannen, bevor der Körper im nächsten Augenblick nicht anders kann als zu Tanzen. Als Mitglied des Pop-Acts der Stunde “ClockClock”, sowie als Sideman von Popgrößen, wie Max Mutzke, Nils Wülker, CRO und vielen anderen sammeln Bandleader Roman Schuler und sein zum Kollektiv angewachsener Stamm an Bandmitgliedern Eindrücke aus anderen musikalischen Richtungen und auf den Bühnen der ganz großen Festivals, die sie in ihren eigenen Werken jazzig verarbeiten.

Ob bei den großen Jazz-Festivals (z. B. ausverkauftes Enjoy Jazz-Konzert, ELBJAZZ, XJAZZ, Jazzopen Hamburg, Jazzmandu (Nepal)), in Jazzclubs, aber auch in den angesagtesten Nacht- und Studentenclubs Europas: Man hört RSxTs Leidenschaft von der ersten Sekunde an... Dabei weiß es das Trio zu verstehen, sowohl als geschlossenes Ensemble, aber auch immer wieder mit Gästen verschiedener musikalischer Couleur und Alters zu Überzügen. So laden sie sich immer wieder und unter anderem die lebende Trompetenlegende Joo Kraus, Soul-Sternchen Myles Sanko, aber auch Debby Smith oder Julian Maier-Hauff ein um gemeinsam auf groovige Riesen zu gehen.

Heute feiert ein neuer Gast seine Feature-Premiere mit RSxT: WEBSTER.

Der Sänger & Saxofonist ist für seinen musikalischen Spagat zwischen Genres (wie passend zu RSxT!) und Kulturen bekannt schafft es in seinen Werken HipHop, Jazz, RnB und Reggae zu vereinen. Seine Texte verweisen dabei auf relevanten Themen der heutigen Zeit die zugleich für gesellschaftlichen Wandel stehen. Als Sideman und Studiomusiker ist Webster unter anderem durch die Zusammenarbeit mit Silvan Strauss, Jesué und Farhot bekannt. Seine gleichnamige Band Webster spielt seit 2022 regelmäßig als Support von Flo Mega und auf und in angesagten wie renommierten Festivals & Clubs in ganz Deutschland.

Besetzung: Webster (voc, asax); Roman Schuler (keys, synth, fx); Konrad Herbolzheimer (b); Alex Klauk (dr);