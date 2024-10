Radikale Sanftheit

Es brennt auf der Welt, erstmal keine große Neuigkeit. In einer rationalen, kapitalistisch undpatriarchal geprägten Welt kann Verletzlichkeit in ihrer puren Form sehr radikaldaherkommen. Und vielleicht ist das die Antwort auf viele Fragen in unserer Welt. Andiesem poetischen Abend freuen uns darauf, der intersektional verwobenen Künstler*inStefanie-Lahya Aukongo lauschen zu dürfen. Nach Lahyas Performance folgt ein Gesprächüber Schwarze deutsche künstlerische Ausdrucksformen, die Bedeutung von radikalerSanftheit, Empowerment und Heilung durch Schreiben und Spoken Word.

Moderiert wird das Gespräch von Yeama Bangali

Über Stefanie-Lahya AukongoLahya (Stefanie-Lahya Aukongo) ist eine Schwarze intersektional verwobene Künstler*in,deren gesellschaftliche Realitäten sich in all der Kunst und politischen Arbeit widerspiegeln.Zu Lahyas Leben gehören die One World Poetry Night, die Bücher „Kalungas Kind“,„Buchstabengefühle – eine poetische Einmischung“, etwaige unzählige Gedichte, Zines, dasE-Book “Sperrlinien“ und vieles mehr. Die künstlerischen Inhalte berühren De:Privilegien,Dekolonisierung, Heilung, individuelle sowie kollektive Liebe und Verletzlichkeit. LahyasPronomen sind Lahya, wenn es sein muss sie/ihre. Das Bett von Lahya wohnt in Berlin