Radtour zum Bioheizkraftwerk Herbrechtingen

Feierabendtour

Heizen mit Holz - ein Besuch im Bio-Heizkraftwerk in Herbrechtingen

Aus Biomasse, also Holzabfällen wie Baumschnitt, Frässpänen und sogar Schwemmholz lässt sich umweltfreundlich, da CO² neutral, Strom und Fernwärme erzeugen. Es muss kein einziger Baum dafür gefällt werden. Ein Besuch im Bio-Heizkraftwerk in Herbrechtingen informiert über diese innovative Form der Energiegewinnung.

Die Tour startet am Bahnhof in Heidenheim. Über den Oggenhauser Keller und den Flugplatz in Giengen geht es zur Besichtigung des Bio-Heizkraftwerks im Industriegebiet von Herbrechtingen.

Anschließend lassen wir den Abend in einem Biergarten im Eselsburger Tal ausklingen, bevor wir nach Heidenheim zurückkehren.

Teilnehmer aus Giengen können sich um 16:40 Uhr am Netto-Parkplatz gegenüber des Irpfelhauses der Radlergruppe anschließen.

Weitere Informationen gibt es bei der Tourenleiterin Barbara Meier, Tel: 0176.55165935