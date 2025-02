Raiders of the Lost Missile (Support: Lilly MaArs)

RAIDERS OF THE LOST MISSILE ROTLM aus München mischen Rock mit Elementen aus Grunge, Funk und Rap zu einem energiegeladenen Sound. Die vier erfahrenen Musiker legen großen Wert auf handgemachte Musik

und bieten mit ihren zeitlosen, kraftvollen Songs ein intensives Live-Erlebnis. 2021 gewannen sie das Regio-Finale des SPH Music Masters und setzten damit ein klares Zeichen für ihre Bühnenpräsenz.

Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Ghost Town“ im Jahr 2023 auf Vinyl und CD liegt der Fokus wieder auf energetischen Live-Shows in Clubs und auf Festivals. Ihre Performance lebt von Authentizität, Leidenschaft und der direkten Interaktion mit dem Publikum – immer roh und mitreißend. Wer ist eigentlich diese Lilly? Lilly MaArs steht für Persönlichkeit! Lilly MaArs komponiert ihre eigenen Songs mit Texten die unter die Haut gehen und bastelt dabei gerne an feinen Details. Die unterschiedlichen Charaktere, Interessen und musikalischen Vorlieben der Bandmitglieder sind sehr facettenreich und breit gefächert. Die Kunst von Lilly MaArs besteht darin auch Gegensätzliches auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und die goldene Mitte zu finden. Daher lässt sich die Band nicht so einfach in eine Schublade packen.

Ihr müsst sie einfach live erleben!

Wir freuen uns auf einen richtig tollen Abend mit euch!