Der mit der Box tanzt

Was Rami Hattab in seiner Musik erzählt, würden die meisten Menschen noch nicht mal ihrem Psychologen anvertrauen.

Rami Hattab ist einer dieser Acts, die Unerwartetes bieten, die überraschen. Für Neugierige, für Entdecker, für Menschen die kurz aussteigen wollen um neuen Mut zu schöpfen. Wenn Rami Hattab* mit seiner Gitarre die Bühne betritt, entwickelt er eine Kraft, die absolut ihresgleichen sucht. Wortgewaltig, poetisch und tief schmettert er seine Songs ohne dabei abgehoben oder unnahbar zu sein. Im Gegenteil: eine gewisse Leichtigkeit und Ironie schwingt mit. Mit dem Song „Wenn ich tanz“ traf RAMI HATTAB den Nerv der Zeit und die Herzen der Menschen. Ein viraler Hype folgte und die erste Millionen Spotify Plays. Mit “Goldener Handschuh” folgte nicht nur eine Hymne für den Hamburger Kiez, sondern ein Song der über die Grenzen Deutschlands geliebt wird. In kürzester Zeit konnte dieser alle bisherigen Erfolge weit übertrumpfen und ist noch lange nicht am Ende seiner Reise angekommen. In seiner Poesie erinnert er an Grönemeyer, in seinem Auftreten an Rag ń B́oneMan(OnlyHumanAfterall)...AmEndeistRAMIHATTAB* aber nur eins: Unerwartet.