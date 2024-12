Rantanplan

In den wirren Zweitausenderjahren ist das schon eine Zeitspanne mehrerer Steinzeitalter. Über 30 Mitstreiter, viele zerschlissen, viele für immer Familie und immer mal wieder live dabei. Hauptsache immer irgendwie richtig gut. Stay Rudel - stay Rebel ist die Message aus St.Pauli. Aufsässig und unangepasst. Denn, wenn die Revolution nicht tanzbar ist, sind sie nicht mit dabei.

Fast 1500 Konzerte in nur 30 (Millionen) Jahren. 10 Studio- und 2 Livealben, diverse EPs, blablabla ließe sich langweilig fortführen, aber interessanter ist: Bei den Rudeboys von der Reeperbahn spielt längst auch ein Rudegirl namens Lea (Trompete) mit...

Das letzte Album AHOI chartete auf Platz 11. Tyrannosaurus Skank tritt wohl in Zukunft noch durch so manchen Vulkan. Man munkelt auch etwas von einem deutschsprachigen Horrorskapunk Album in 2025...oder von einer best of, oder von etwas ganz anderem. Hep, hep, hep