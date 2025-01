Raschel - Ein Stück Karton

Materialtheater für Kinder ab 3 Jahren

Ist das ein Geheimnis? Oh ja!

Ein Geheimnis mit vier Wänden, einem Boden und einem Dach.

Das Geheimnis mit Lust auf Verwandlung und einer ganz eigenen Stimme.

Was, das ist nur ein Karton?

Wartet nur ab:

Das ist eine ganze Welt!

Sarah Wissner lädt ein auf eine Entdeckungsreise mit, um und aus Karton. Was ist da, was ist nicht da und was könnte da sein? Eine spielerische Fantasie mit Hand und Fuß.

"Es rappelt in der Kiste"

Einem wie ihm ist jeder schon einmal begegnet. Er sieht aus, als habe er sich eben erst an einem Umzug beteiligt, oder als sei eine Waschmaschine in ihm geliefert worden. Keine Markennamen finden sich jedoch auf ihm – er ist nur schlichter, brauner, nüchterner Karton. Bis er erwacht, zu einem eigenen Wesen mit vielen Gesichtern und Stimmen wird, unter den Händen der Figurenspielerin Sarah Wissner und der Regie von Emilien Truche.