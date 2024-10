Raten nach Karten

Der Schauspieler Boris Rosenberger präsentiert für Sie in einem interaktiven Format Karten der „Globalografie”. Was steckt hinter all den schönen Farben und Pfeilen, den Grafiken und Diagrammen? Ob menschliche Verhaltensweisen, Warenströme oder schlicht die Auslandsreisen deutscher Bundeskanzler/der Bundeskanzlerin – es gibt viel zu ergründen. Mit Ihrer Hilfe enträtselt sich vor Ihren Augen das Bild und die Fragen lösen sich auf. Nur was daraus folgt, bleibt uns überlassen. Was muss sich konkret ändern, was können wir tun? Ein unterhaltsames Spiel, bei dem ohne Sie nichts läuft!