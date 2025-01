Der US-amerikanische Sänger Ray Dalton hat schon vor Veröffentlichung seines Debütalbums erreicht, wovon viele nur träumen können: Ein Nummer-eins-Hit, zwei Grammy-Nominierungen, fast sieben Millionen monatliche Hörende auf Spotify und über vier Milliarden Streams. Der Song „Can’t Hold Us“ mit Macklemore & Ryan Lewis hat zweifellos Hymnenstatus, „Don’t Worry” mit Madcon ging als Hit um den Globus, „Call It Love“ mit Felix Jaehn erreichte Gold und zuletzt spielte sein Solotrack „In My Bones” Platin ein. Jetzt also sein Debütalbum „Thee Unknown“, welches am 20. September erscheinen wird und für ihn ein neues Kapitel aufschlägt: „Nachdem ich so lange meine Stimme an andere verliehen habe, ist es sowohl befreiend als auch beängstigend, nun meine eigene Geschichte zu teilen. Doch der Schritt ins Unbekannte begeistert mich. Vieles auf dem Album ist eine Premiere für mich, da ich oft meine Welt privat gehalten habe. Jetzt bin ich endlich bereit, sie zu teilen.“

Sein musikalischer Erfolg steht immer auch für die Kraft der Resilienz: Als 16-jähriger verlor Ray Dalton seine Mutter und fand erst durch die heilenden Kräfte der Musik wieder zu sich. Mit ihrem Song „Love Is A Losing Game” gab Amy Winehouse dem jungen Künstler das Gefühl verstanden zu werden, ein Gefühl, das seine Musik heute von Grund auf bewegt und beeinflusst. „Sich verstanden fühlen, wenn niemand anderen einen versteht” ist seit seiner Jugend das musikalische Mantra Daltons, der sich immer wieder mit Themen rund um Identität, den Brüchen des Selbst, Ängsten, Zweifeln, aber auch der Stärke durch die Akzeptanz der eigenen Dämonen beschäftigt. Ray Dalton öffnet seinem Publikum seine Seele, wirft sich mit allem, was er hat, in die Musik und zeigt, wie viel Mut es erfordert sich zu öffnen – und wie viel wir daraus schöpfen können. Und das spiegelt sich nicht nur in seinen Texten: Seine mitreißenden Songs verbinden Einflüsse aus Gospel, Electro und verschiedenen Stilen der Dance-Musik, sind immer getragen von energetischen Vocals und Rhythmen, sind so schillernd abgründig wie tanzbar. Ray Dalton ist seiner künstlerischen Vision durch alle Tiefen, Selbstzweifel und Ängsten hindurch gefolgt und zeigt mit all seinem Herzen, was es bedeutet an sich zu glauben. Der Schlüssel zu seinem Erfolg ist ein unbedingtes Festhalten an einer besseren Zukunft und der Kraft der Zwischenmenschlichkeit – eine Energie, die auch auf seinen Bühnenshows ansteckend wirkt. Im Februar kommen nun auch Fans hierzulande auf ihre Kosten: Ray Dalton kommt für sechs Shows nach Deutschland.