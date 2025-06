Nach dem überwältigenden Erfolg seiner Halo Arena-Tournee und seines sechsten Studio-Albums HALO folgt ein weiteres Kapitel der eindrucksvollen Karriere von Rea Garvey. Auf dem Tourplan stehen im August ausgesuchte Open Air Konzerte – und die Kurpark Classix gehören dazu! Rea Garvey verspricht seinen Fans eine unvergessliche Reise durch über zwei Jahrzehnte Musikgeschichte - Ein Mix der größten Hits seines aktuellen Albums HALO und legendären Klassikern seiner Solo-Karriere.

Rea Garvey hat seine Fans stets als kreativer und vielseitiger Künstler überzeugt, der unterschiedliche Sounds sowie Pop und Rock-Elemente mit seinen Singer/Songwriter-Qualitäten und ebenso kraft- wie gefühlvollem Gesang verbindet. Seine packenden, kurzweiligen Bühnenauftritte entführen das Publikum in seine emotionale Welt. Sein außergewöhnliches erzählerisches Talent und seine einnehmende Art, scheinen jeden Einzelnen zu umarmen, wie ein HALO.

Rea Garvey über die HALO-ERA: „Ich möchte Wissen, Glück und Hoffnung teilen. Vertrauen und Stärke in dunklen Stunden vermitteln. HALO ist das Licht, das wir bei den Konzerten gemeinsam zum Leuchten bringen.“

Bei den Kurpark Classix werden neben den neuesten Hits wie „Free Like the Ocean“, „Somewhere close to heaven“ und „Perfect in my eyes“ auch die großen Hymnen seiner elf Top-5-Alben gespielt. Ob mitreißende Pop-Songs oder emotionale Balladen – Rea Garvey bleibt seiner Linie treu und beweist, dass seine Musik auch nach Jahrzehnten nichts an Energie und Relevanz verloren hat.

Diese kraftvolle Botschaft will Rea Garvey auf seinen Konzerten vermitteln. HALO soll die Herzen und Seelen der Menschen berühren, so wie die Begegnungen, die ihn inspiriert haben. Ein HALO der Positivity soll durch die Veranstaltungsstätten scheinen, so seine Vision. Eines ist sicher: sicher: Die Fans dürfen sich auf eine Show freuen, die tief berührt und gleichzeitig elektrisiert.